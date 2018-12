Historisch Schouwspel in Den Ham afgelast met oog op slecht weer

Historisch Schouwspel in Den Ham is afgelast (Foto: Gina van Elburg)

Het Historisch Schouwspel in Den Ham gaat morgen niet door. De organisatie durft het niet aan om het evenement te houden met het oog op het verwachte slechte weer voor zaterdag.

Het Historisch Schouwspel trekt jaarlijks tienduizend bezoekers uit het hele land. De organisatie vindt het risico dat het evenement in het water valt te groot, omdat er veel regen is voorspeld. Bovendien speelt de veiligheid een rol, want door de harde wind is het risico dat stands omwaaien te groot.

Er hadden zich 35 standhouders ingeschreven en er zouden 250 acteurs in historische kleding meedoen. Die moesten vandaag teleurgesteld worden. Het is de eerste keer dat het Historisch Schouwspel is afgelast.