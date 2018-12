Advocaten verdachten 'kwartetmoord' blij met onderzoek Rijksrecherche naar 'lek'

De advocaten van twee verdachten in de geruchtmakende Enschedese ‘kwartetmoord’ hebben met instemming gereageerd dat de Rijksrecherche een intern onderzoek instelt naar politie en justitie. Daaruit moet blijken hoe het kan dat er telkens uiterst gevoelige informatie rond het misdrijf op straat belandt.

Onder meer RTV Oost besteedde de afgelopen weken uitgebreid aandacht aan de viervoudige moord. Zo berichtte de regionale omroep onder meer als eerste hoe het rechercheteam Litouwen de drie verdachten - een 57-jarige vader en zijn twee zonen van 30 en 32 jaar uit Hengelo - op het spoor was gekomen.

De kogels die een week eerder waren gebruikt bij de afpersing van een Hengelose autohandelaar bleken te matchen met de kogels die werden teruggevonden bij de viervoudige liquidatie.

Onderzoek door de Rijksrecherche moet nu uitwijzen of er een ‘lek’ zit bij justitie of politie.

"Goede zaak"

“Het is een heel goede zaak dat dit wordt uitgezocht”, reageert Anno Huisman, raadsman van de 32-jarige zoon. Hij staat de verdachte bij samen met zijn ambtgenoot Mariska Pekkeriet, eveneens van kantoor Vlug Huisman en Maarsingh Strafpleiters in Deventer.

Beide raadslieden zeggen zich eraan te ergeren dat er vrijwel dagelijks nieuwe informatie via de media naar buiten komt. “Veelal belastend en in ieder geval ronduit beschadigend voor onze cliënt”, aldus de advocaten in een gezamenlijke verklaring.

Beide strafpleiters vinden dat de publicaties niet alleen het onderzoek in nadelige zin kunnen beïnvloeden, maar ook een toekomstig strafproces. De raadslieden menen bovendien dat het gevaar bestaat dat hun cliënten straks geen eerlijk proces krijgen.

Geen reacties

Huisman zegt in een toelichting dat hij graag op de publicaties, bij onder meer RTV Oost, zou reageren, maar dat dit niet mogelijk is vanwege het zogenoemde ‘bevel beperkingen’ dat zijn cliënt is opgelegd.

Dergelijke beperkingen, die kunnen worden uitgevaardigd door de officier van justitie, houden onder meer in dat een verdachte gedurende een bepaalde periode uitsluitend met zijn advocaat contact mag onderhouden. Deze advocaat mag tegelijk niets over de zaak zeggen.

“Dat maakt al deze publicaties extra lastig want daardoor kunnen we als verdediging inhoudelijk niets zeggen”, aldus Huisman. “Het is daarom goed dat de Rijksrecherche onderzoekt hoe al deze informatie - die een cruciale rol kan spelen in het strafproces - op straat is beland.”

Politie en justitie

De hoofdofficier van justitie, die opdracht gaf tot het Rijksrecherche-onderzoek, benadrukt dat het onderzoek zich toespitst op politie en justitie. De journalisten worden niet benaderd over hun bronnen. “Zij hebben en houden de vrijheid om te publiceren over informatie die met hen gedeeld wordt.”

Lees alles over de viervoudige moord in ons dossier.