Start 'Samen voor de Voedselbank' levert duizend euro op tijdens 1 minuut winkelen in Kampen

De officiële start van de actie 'Samen voor de Voedselbank' heeft vanmorgen 1.086 euro opgeleverd. Burgemeester Bort Koelewijn gaf het startschot waarna zanger Stef Ekkel en Harrie Ruigendijk, voorzitter van Voedselbank Kampen, één minuut mochten winkelen bij de nieuwe Jumbo-supermarkt aan het Hanzeplein in Kampen.

Samen zamelden ze producten in met een totale waarde van 1.086,28 euro. Voor dat bedrag kunnen 108 digitale voedselpakketten van tien euro worden gekocht.

Zelf ook bijdragen?

Vanaf vandaag tot en met 15 december komt RTV Oost weer in actie om zoveel mogelijk levensmiddelen én digitale pakketten in te zamelen voor de voedselbanken in onze provincie. Op een speciaal boodschappenbriefje is te zien welke producten nodig zijn. De producten kunnen gekocht of afgegeven worden bij één van de supermarkten die als inzamelpunt fungeren. Om het nog makkelijker te maken is het ook dit jaar weer mogelijk om online een voedselpakket te doneren.

Uw actie in beeld en geluid

Inwoners van Overijssel worden aangemoedigd om zelf een inzamelactie te bedenken en deze door te geven via rtvoost.nl/voedselbank. De komende week trekt verslaggever Esther Rikken door de provincie om de meest opvallende acties te bezoeken voor radio, tv en social media.