Brandweer Twente scoort met hartverwarmende kerstgroet

Still uit kerstfilm Brandweer Twente (Foto: Facebook Brandweer Twente)

Dat sfeervolle kerstvideo's niet alleen zijn weggelegd voor supermarktketen bewijst Brandweer Twente. De hulpdienst postte gisteren op Facebook een kerstboodschap in de vorm van een hartverwarmende video, deze kon binnen een dag rekenen op meer dan duizend likes en is al ruim 1.400 keer gedeeld.

De video werd opgenomen bij de kazerne in Goor en er zijn uitsluitend mensen in te zien die ook echt bij Brandweer Twente betrokken zijn, zoals de brandweermannen en ook het jongetje in de film woont daadwerkelijk naast de kazerne. Brandweer Twente wenst iedereen veilige en fijne feestdagen en verzekert: "Onze mensen staan altijd voor je klaar, ook tijdens Kerst".