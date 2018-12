Deel dit artikel:













Politie pakt in Vollenhove drankrijder met kinderen op achterbank De politie pakte in Vollenhove twee drankrijders (Foto: iStock)

Een automobilist is gisteren met te veel drank op achter het stuur betrapt. De bestuurder, met twee kinderen in de auto, liep tegen de lamp bij een alcoholcontrole in Vollenhove.

Bij de ademtest blies de bestuurder 420ug/l, het dubbele van de maximale toegestane hoeveelheid. Tegen de drankrijder is proces-verbaal en een zorgmelding opgemaakt. Rijbewijs weer ingenomen Een andere beschonken bestuurder ging moeiteloos over dat alcoholpercentage heen. Hij blies 745 ug/l, dat is ruim drie keer te veel. In januari werd de man ook al met drank op achter het stuur betrapt. Zijn rijbewijs is, net als eerder dit jaar, ingenomen. De man kan kreeg een dagvaarding mee en moet zich verantwoorden voor de rechter. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33