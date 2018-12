Enschede in onzekerheid over omvang demonstratie 'gele hesjes'

Demonstratie gele hesjes in Den Haag (Foto: ANP \ Niels Wenstedt)

De geplande 'gele hesjes' demonstratie van zaterdag gaat officieel niet door. Althans, de initiatiefnemer heeft zijn demonstratiemelding bij de gemeente Enschede ingetrokken. Maar de gemeente heeft aanwijzingen dat er desondanks toch 'gele hesjes' naar Enschede komen. Het blijft onzeker of er wel of niet een demonstratie plaats vindt.

Rond 13:00 uur zou er morgen gedemonstreerd worden op het Ei van Ko, in het centrum van Enschede.

Aantal demonstranten

Ton Kamp van de Gemeente Enschede weet niet hoeveel demonstranten er morgen toch komen demonstreren. "De melder heeft zijn melding ingetrokken en de oproep om te demonstreren van Facebook afgehaald. Echter, op verschillende andere profielen op social media staat de oproep nog wel. Het is heel lastig te zeggen hoeveel mensen er komen, of er überhaupt nog mensen komen."

Politie-inzet

Kamp wil het morgen op de 'Enschedese wijze' oplossen, mochten er toch demonstranten komen. "We zullen alert zijn en de politie zal het ook in de gaten houden. Als mensen zich rustig gedragen, is er niets aan de hand."