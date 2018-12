Deel dit artikel:













Volkspartij Ommen Vooruit wil overlast arbeidsimmigranten aanpakken Gemeentehuis in Ommen (Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg)

Arbeidsimmigranten zouden overlast veroorzaken in Beerzerveld. Omwonenden van de Westerweg/Kloosterdijk in Beerzerveld hebben zich bij de gemeente Ommen beklaagd over buitenlandse werknemers die zijn gehuisvest in woningen en bedrijfspanden daar. Het gaat arbeiders uit Polen, Roemenïe, Bulgarije en Hongarije.

Volkspartij Vooruit Ommen vraagt zich af of het college van burgemeester en wethouders van Ommen op de hoogte is van de situatie en of er wel vergunningen zijn verleend voor de huisvesting van de arbeidsimmigranten in Beerzerveld. De raadsfractie wil dat het college in overleg met de politie bekijkt of er naar aanleiding van aangiften van overlast opgetreden kan worden. Volkspartij Vooruit Ommen wil dat de gemeente Ommen nog deze maand actie onderneemt als de overlast blijft. Volgens Volkspartij Vooruit Ommen geven omwonenden aan dat zij een voortdurend gevoel van onbehagen en onveiligheid ervaren van de buitenlandse werknemers die uit verveling op straat rondhangen, bij auto's en woningen naar binnen gluren en onder invloed van alcohol verkeren. In een enkel geval zouden kinderen zijn lastig gevallen door opdringerige arbeidsimmigranten.



