PEC Zwolle heeft aanvoerder Van Polen terug voor duel met Ajax

Aanvoerder Bram van Polen kan zaterdag zijn rentree maken bij PEC Zwolle in de thuiswedstrijd tegen Ajax. De verdediger heeft twee maanden aan de kant gestaan met een knieblessure, maar behoort morgen voor het eerst weer tot de wedstrijdselectie.

PEC Zwolle kan de ervaren kracht in de defensie goed gebruiken. De ploeg hield vorige week in de uitwedstrijd tegen De Graafschap (0-2) weliswaar de nul, maar in de drie duels daarvoor wisten Fortuna Sittard, Willem II en ADO elk driemaal te scoren tegen de Zwollenaren.





Tripaldelli terug

Ook linksback Alessandro Tripaldelli is weer inzetbaaar. De Italiaan kreeg maandag in het beloftenteam al weer wat speeltijd en wist toen direct twee treffers te maken.

Gustavo Hamer haalde in dat duel een oude wond aan zijn knie open. "De wond zit precies boven zijn knie, dus dat is natuurlijk heel kwetsbaar", weet trainer John van 't Schip. Hamer is voor de winterstop niet meer inzetbaar. De middenvelder kampte eerder in zijn tijd bij FC Dordrecht met dezelfde kwetsuur. Naast Hamer is ook Gianluca Scamacca nog geblesseerd.

Van Crooy geschorst

Vito van Crooy ontbreekt vanwege een schorsing; hij kreeg tegen De Graafschap zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Hij wordt vervangen door Zian Flemming, die vorige week zijn rentree maakte. Stanley Elbers behoort wel tot de wedstrijdselectie, maar is nog niet fit genoeg om te kunnen starten.

Ajax morste dit seizoen alleen maar punten in de openingswedstrijd tegen Heracles (1-1) en in de topper tegen PSV (3-0). Alle andere duels werden gewonnen en de meeste zelfs met ruime cijfers.

"Proberen er een wedstrijd van te maken"

"Maar je hebt altijd wedstrijden waarin dingen anders zouden kunnen gaan", aldus Van 't Schip. "We willen zeker proberen om er een wedstrijd van te maken. We geloven ook dat het kan. Natuurlijk weten we dat Ajax een ploeg is met heel veel kwaliteit, maar het blijft voetbal."

"We zijn zeker niet kansloos en moeten proberen gebruik te maken van de ruimtes die Ajax weggeeft", vervolgt de oud-Ajacied. "Als ze de bal verliezen, staan ze heel hoog en willen ze de bal snel heroveren. Wij moeten proberen ons daar onderuit te voetballen en dat wordt een mooie uitdaging."

Live op Radio Oost

Van het duel in Zwolle wordt zaterdagavond uitgebreid verslag gedaan in De Oosttribune op Radio Oost.