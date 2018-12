Strafeisen tot 2 jaar cel voor cokehandel vanuit supportershome Vak-P

Tegen vier VakP-leden van FC Twente zijn gevangenisstraffen geëist van 1 tot 2 jaar voor de handel in cocaïne vanuit het supportershome. Volgens het Openbaar Ministerie vormen de verdachten een criminele organisatie. Er is ook nog een vijfde verdachte, maar door ziekte is zijn zaak uitgesteld.

Het onderzoek naar de cokehandel begon eind 2016. Vanaf toen zijn er door de politie observatieteams ingezet, telefoongesprekken afgeluisterd en met een verborgen camera opnames gemaakt. Het resulteerde in een inval bij het supportershome op 6 april 2017, tijdens een thuiswedstrijd van FC Twente. Bij de inval werden 45 zogenoemde 'ponypacks' met cocaïne gevonden en een heleboel lege wikkels bij de wc's.

Rode deur

Volgens het OM ging het coke-dealen op een georganiseerde manier. Zo waren alle verdachten lid van de inmiddels verboden clubs Satudarah of Saudarah, werd een selectief deurbeleid gevoerd en gebruikten ze de zogenoemde 'rode deur' om vanuit het supportershome direct het stadion in te komen voor deals.

Heel overtuigend komt het bewijs van het Openbaar Ministerie niet over. Zo gingen de verdachten wel opvallend vaak naar de wc's tijdens wedstrijden. Volgens het OM voor cokedeals. Maar de verdachten zeggen daar niets anders gedaan te hebben dan plassen. "Als je een paar koude biertjes hebt gedronken, dan kun je op een gegeven moment niet meer stoppen met plassen." De reactie leidde tot veel gelach in de rechtszaal. En al helemaal toen drie van de verdachten vervolgens vroegen om een sanitaire pauze.

Kaartjes

Eén van de verdachten zou ook vanuit zijn huis hebben gehandeld in coke. De 'envelopjes met drugs' zouden volgens het OM onder een asbak liggen als de verdachte niet thuis was. Het geld moest dan door de brievenbus gedaan worden. "Maar dat ging helemaal niet om drugs", zegt de verdachte. "Voor die mensen had ik kaartjes voor de wedstrijd geregeld."

De verdachte zou zijn cokegeld ook verstopt hebben in diezelfde brievenbus. "Ja, ik haal inderdaad altijd mijn geld van de bank, zodra er iets binnen is. Dat bewaar ik dan in die brievenbus, een hele goede verstop-plek. Ja, na vandaag niet meer natuurlijk, met al die pers erbij." Wederom gelach in de rechtszaal.

Viagra

Het hardst werd er nog wel gelachen om de uitleg van een bepaald tapgesprek. In dat gesprek ging het over 'neem er maar 10 mee, beetje kleinsnijden en goed verstoppen'. Volgens het OM gaat dat over cocaïne, maar volgens de verdachten om heel iets anders: "Dat ging over Viagra. Na de wedstrijden gingen we wel eens naar een seksclub, dan kwam dat van pas. Maar ja, nu weet mijn vrouw dat dus ook."

Twee van de verdachten zouden ook na de inval van de politie bij het supportershome van Vak P nog zijn doorgegaan met het handelen in cocaïne. Zo werd één van hen opgepakt bij de Goorse School- en Volksfeesten met een kleine hoeveelheid drugs en ruim duizend euro op zak. "Ja, dat was geld van al mijn vrienden. We hadden een 'pot' gemaakt om muntjes mee te betalen. Bij huiszoeking werd er verpakkingsmateriaal voor drugs gevonden, zogenoemde ponypacks. Die bleken van precies hetzelfde type als bij de inval in Vak P zijn gevonden.

Klappertjespistool

Bij een derde verdachte werden thuis 15 wapens gevonden, althans, daar leek het op. Het bleken vooral namaakpistolen te zijn. "Gewoon klappertjespistolen man, laat me toch niet lachen."

De vierde verdachte was beveiligingsman van Satudarah. Maar al voordat hij lid werd van die motorclub, was hij lid van Vak P. "Ik zorgde dat er orde en rust was in het supportershome." Hij zou volgens het OM degene zijn de drugshandel vanuit het supportershome faciliteerde, omdat hij over het deur-beleid ging. Zelf lacht hij er om: "Ik ben maar 2 of 3 wedstrijdjes geweest." De anderen zouden naar zijn pijpen dansen, aldus het OM. "Ze hadden allemaal thuis een hesje van supportgroep Saudarah, met daarop een patch die refereert aan de achternaam van de Satudarah-beveiliger." Zels zegt de beveiligingsman: "Ze hebben gewoon respect voor me ofzo."

Petje

Deze zogenoemde 'sergeant in arms' heeft zijn hele hoofd vol getatoeëerd met 'Satudarah- gerelateerde-uitingen'. Dat is sinds een gerechtelijke uitspraak verboden. Op zijn vraag aan de rechter of hij een petje op moest doen, antwoordde die negatief. Het had ook weinig geholpen, want op het petje staat ook een logo van de motorclub.

De uitspraak van de rechter over de strafeisen volgt later.