Verslaggever Fleur Verwer cliënt bij de Voedselbank Hengelo

Zij heeft vanmiddag haar voedselpakket opgehaald bij de Voedselbank in Hengelo, hiermee kan zij een week lang ervaren hoe het is om letterlijk te eten wat de pot schaft en zonder de luxe om zelf boodschappen te kunnen doen. Iets wat voor veel gezinnen in onze provincie werkelijkheid is.

Fleur deelt haar ervaringen op onze website.

Dag 1: Voedselpakket ophalen

"Vandaag is het zover, mijn voedselbank avontuur gaat beginnen! Ik moet eerlijk zeggen dat ik de afgelopen dagen best een beetje tegen vandaag op zie. Steeds vaker schieten er vragen door mijn hoofd: "Hoeveel zit er in een pakket? Ga ik het wel halen? Moet ik nog even een bodempje leggen?" Ik heb echt geen flauw idee waar ik me in heb gestort. Maar des te interessanter is het ook.

Verslaggever Fleur bij de Voedselbank Hengelo (Foto: RTV Oost)

Vandaag haal ik een voedselpakket op bij de voedselbank in Hengelo. Ik heb vorige week al even met coördinator Han Eulderink van de voedselbank gesproken om te vragen of ze een voedselpakket voor me achter wilden houden. En hij vertelde me gelijk dat ik twee tassen mee moest nemen omdat voedselbank gebruikers geen kratjes mee mogen nemen. BAM: voor het eerst heb ik de stempel gekregen van voedselbank gebruiker.

Na een paar keer verkeerd rijden, heb ik de voedselbank gevonden. Met lichte spanning loop ik naar binnen. Gelijk komt een vriendelijke vrijwilliger op me afgestapt. Hij stelt zich voor als Bert. Omdat de meeste gebruikers niet gefilmd willen worden heb ik besloten om op een ander moment mijn voedselpakket op te halen. Bert laat me mijn voedselpakket zien: twee grote kratten met eten. "Dit is de basis en hier komen dan nog aanvullende spullen bij."

Vol goede moed

Waar ik eerst nog een beetje angstig was dat ik het niet zou halen, nu sta ik te klapperen met mijn oren. Wat veel spullen zitten er in het pakket! Filet American, Optimel, rijst maar ook vleeswaren en kaas. Hier kan ik wel een weekje op teren denk ik.

Of dat ook echt zo is, dat moet ik natuurlijk nog zien. Ik heb in elk geval weer goede moed. Met vier grote tassen stap ik mijn auto in. De kop is er af!"