Plato Wormuth: "We hebben uit niks te verliezen, want we verliezen uit altijd" Frank Wormuth (Foto: Pro SHots)

Hij zei het met enig sarcasme, maar meende de onderliggende gedachte. Frank Wormuth worstelt met het uitcomplex van zijn ploeg en constateert dat het verschil tussen thuis- en uitwedstrijden te groot is geworden bij Heracles Almelo. "We hebben uit niks te verliezen, want we verliezen uit toch altijd." Om er vervolgens lachtend aan toe te voegen: "Plato Wormuth".

Zondag wacht voor Heracles Almelo de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Een duel tussen de nummer vier en vijf van de ranglijst. "Eigenlijk vind ik het nog steeds ongelooflijk dat we vierde staan", zegt Wormuth. "Zo goed zijn we helemaal niet." Heracles Almelo begint vermoedelijk met dezelfde elf spelers die vorige week VVV Venlo met 4-1 van de mat speelden. "We hebben veel dingen geprobeerd in uitwedstrijden, maar als het allemaal niet gaat moet je terug naar je roots." In andere uitwedstrijden probeerde Wormuth al van alles. Zo startte hij bij Fortuna Sittard met drie centrale verdedigers, maar ook dat ging mis. Heracles Almelo won tot dusverre alleen op bezoek bij SC Heerenveen. Bij Ajax en PEC Zwolle werd een punt gepakt. Toch blijven vooral de dikke nederlagen bij Willem II, Fortuna Sittard en Vitesse hangen. Alleen De Graafschap en NAC pakten minder punten op vreemde bodem dan Heracles Almelo. Het duel tussen FC Utrecht en Heracles Almelo begint zondag om 12:15 uur en is te volgen in De Oosttribune op Radio Oost. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33