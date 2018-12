Weblog: Een kerststal op z'n Sibyl's

Sibyl maakt een Kerststal voor Bethlehem Boulevard. Niet zomaar een. Op z’n Sibyl’s. Dat moet ook wel natuurlijk, je bent kunstenaar en doet het ‘your way’, vooral anders dan al het andere dat eerder gemaakt is, of je doet het niet.

Inderdaad, eerst wilde ze niet. ‘Een kerststal?! Ik? Een kerststal?!’ Maar toen Cornelisse uitlegde dat juist een Almelose kunstenaar het moest doen en dat het juist belangrijk is dat ze de vrije hand kreeg omdat dat bij de kerstgedachte van deze tijd past, was het zaadje in haar hoofd geplant. En de radertjes gingen malen...

Een kerststal op z'n Sibyl's (Foto: RTV Oost)

Wat nou als ik... dacht Sibyl. Ze wilde een universele boodschap. Kerst gaat over bij elkaar komen, samen zijn. Maar ook samen op weg zijn. En omdat Sibyl nu eenmaal graag met natuurlijke materialen werkt kocht ze schaaphuiden, zocht ze hout en stokken in het bos en ging ze twee dagen met een schaapsherder uit Almelo op stap. Nu maakt ze een kudde. ‘Geen schapen, nou ja, tuurlijk zijn het wel schapen, maar het zijn beesten. Het is algemener, dan een schaap. Het is een levend wezen, op weg.’ De kudde wordt groot. Zeker zestig dieren, misschien wel honderd. En ‘elk dier is anders. Zoals ieder mens ook zijn eigen snoet heeft.’

Zo heeft Sibyl Heijen ook een arsenaal ‘engelen’ gemaakt. Van gedroogde runderoren. Ze zweven straks boven de Aa vlakbij de Grote Straat. Daar waar je er net niet bij kan, maar ze wel ziet en ‘voelt’, mooi uitgelicht.

Runderoren van Sibyl Heijnen (Foto: RTV Oost)

Het ‘nieuwe gezin’ dat onderdak zoekt voor het aanstaande kindje is ook volstrekt anders dan anders. Gaat het zien zou ik zeggen, en vraag Sibyl vooral naar ideeën. Doe dat ook bij je geliefden, je buren en de onbekende die naast je naar de kerststal staat te kijken. Het levert altijd een mooi gesprek op.

En die runderoren? Kijk maar naar OverUITdeKunst: daar legt ze haarfijn uit waarom.

Inga Tjapkes

OverUIT de Kunst met de kerststal van Sibyl Heijnen zie je zondag 9 december bij TV Oost om 11.35, 12.35, 17.20, 18.20 en 19.20 uur. De uitzending terugkijken kan hier.

Sibyl Heijnen is geboren in Kerkrade en woont ruim twintig jaar in Almelo. Ze deed de Rietveld Academie in Amsterdam en volgde monumental textile design en schilderen. Dat is niet het enige, als Sibyl kan onderzoekt ze andere disciplines en materialen. Haar passie bracht haar succes, al jong won ze de prestigieuze Jugend Gestaltet Preis in München, Duitsland en in Japan kreeg ze de Excellent Award. Dat land is ook bijna een tweede thuis, Sibyl’s werk en talent wordt er omarmd. Ze heeft er vaak tentoonstellingen in grote galeries en belangrijke musea. Maar ook in andere delen van de wereld heeft ze een goed reputatie. Sibyl Heijnen werkte in Tilburg, Amsterdam, Utrecht en Venlo voor ze in Almelo ging wonen. Daar werkt en woont ze in een omgebouwde fabriek met een prachtig ruimtelijk atelier dat ze volop gebruikt om, als het kan en moet, groot en monumentaal te bouwen.