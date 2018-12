Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dit zijn de meest gelikete foto's op Instagram van 2018 Meest gelikete foto's van Instagram (Foto: Instagram @rtvoost)

Het einde van het jaar komt weer in zicht dat betekent dat het weer tijd is voor de welbekende lijstjes. We beginnen met een terugblik op ons Instagramkanaal. Daar delen we het hele jaar door de mooiste foto's geschoten door onze volgers in Overijssel. Welke werden het meest gewaardeerd? We hebben de meest gelikete foto's op een rijtje gezet.

10. Op de tiende plek vinden we dit feeërieke plaatje van @bertrambergink, met deze mooie herfstplaat wist hij maar liefst 523 likes binnen te harken. 9.

De mooiste foto's van vogels werden dit jaar ingestuurd door @robertwesterhof_photographer, dat bewijst dit shot wel van de pestvogel. Niet gek dat deze foto gewaardeerd werd met 525 likes. 8. Op plek acht is @mdinkelberg geëindigd. Weer een prachtige herfstfoto gemaakt in het Engelse Werk in Zwolle. Deze foto scoorde in een jaar tijd 549 likes. 7. Wat een prestatie zette de Enschedese Jorien ter Mors neer! Ze pakte goud op de 1000 meter op de Olympische Spelen in Pyeongchang. Dat wisten onze volgers te waarderen met wederom 533 likes. 6. Deze foto wist 534 likes te behalen en daarmee eindigt dit plaatje van @ariannedoornbos op de zesde plek. Ze wist in juni boven Enschede twee regenbogen vast te leggen. 5. Mistige foto's met bijzondere luchten scoren altijd goed. Dit plaatje van @ronaldkamphuis wist 537 likes binnen te harken en staat daarmee op de vijfde plaats. 4. Geen foto maar een video, en wat voor één. Deze schattige video werd ingestuurd door Trijntje Bosch, zij kwam dit tafereeltje tegen tijdens een fietstocht in de buurt van Giethoorn. Maar liefst 539 mensen waardeerden deze video. 3. Zie, plaatjes met mist en bijzondere luchten scoren goed. Ook deze foto werd gemaakt door @ronaldkamphuis, deze wist 592 likes te behalen. 2. Ook Deventer is fotogeniek, wie wil na het zien van dit plaatje niet dwalen door de straatjes van deze Hanzestad? @tomgerard_urbexphotography wist het in ieder geval prachtig vast te leggen, maar liefst 721 mensen liketen dit bericht. 1. Op nummer één vinden we dit prachtige familieportret gemaakt door @danielle_poorthuis. De Schotse Hooglanders in herfstkleuren, alles klopt aan dit plaatje en dat vinden 772 likers met ons. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33