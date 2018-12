Anna van der Breggen: "Ik trok liever mijn trouwjurk aan, dan die regenboogtrui"

En dat presteren viel haar zwaar in het voorbije jaar. "Het was zo'n groot doel. Iets wat je heel graag wil, maar nooit lukte." Ze schreef er een column over met de veelzeggende titel 'De regen achter de regenboogtrui'. Van der Breggen: "Het trainen is lang, zwaar en saai. Het hele jaar lag er druk op die ene wedstrijd."

Wereldkampioen

Op de dag zelf, 29 september in Innsbruck, was ze zenuwachtig en opgelucht tegelijkertijd. "Die ochtend dacht ik: vanavond als ik in bed stap, is het voorbij. Dan ben ik er van af." De wedstrijd verliep boven verwachting, solo reed ze naar de finish. Pas toen ze over de streep kwam, besefte ze dat wereldkampioen was geworden. En kwamen de tranen. "Ik zat nog zo in die focus van de wedstrijd. Er kon van alles nog gebeuren, een hongerklop, lekke band, verzin het maar. Pas toen ik mijn verzorger zag staan met tranen in zijn ogen, kwam ook bij mij alles los."

Trouwen

Naast de regenboogtrui, mocht Anna van der Breggen in 2018 ook haar trouwjurk aantrekken. "Gewoon een witte jurk. Mijn vrijgezellenjurk was wel in de kleuren van de regenboog, zo'n K3-jurkje. Sierk Jan (de Haan, ploegleider van Lotto-Jumbo, red.) en ik trouwden in Zwolle, daar wonen we nu ook. Eerst waren er grootse plannen om in Italië te trouwen, maar uiteindelijk werd het kleiner."

Haar man, is naast ploegleider ook haar trainer. "Ja, we fietsen wel eens samen. En ja, dan fiets ik harder, als ik in vorm ben. Maar ik hoef hem er niet altijd af te rijden, dat is niet het doel", aldus een lachende Van der Breggen.

Bescheiden en timide

Mensen typeren de wereldkampioen als bescheiden en timide. Maar is ze dat ook echt? "Ik ben wel zoals ze aan deze kant van het land zijn. Die Hollandse nuchterheid zit er wel in ja. Je emotie niet tonen, dat is denk ik wel iets dat in me zit. Ik zie wel eens filmpjes van mezelf terug, waarvan ik denk dat ik helemaal uit mijn dak ga. En dan zie ik dat terug en dan denk ik: oké, dat is dus helemaal niet zo. Maar van binnen wel."

Ghana



Het had overigens niet veel gescheeld of de Zwolse, die al sinds haar zevende fietst, was gestopt. Ze studeerde, werd verpleegkundige en liep stage in Ghana. "Ik zette de fiets aan de kant, die kon niet mee naar Ghana. Ik wist het niet zo goed of ik wel door wilde gaan. Maar ik had zoiets van: als ik nu stop dan weet ik nooit of ik talent heb of niet. Dat vond ik jammer. Ik was nieuwsgierig naar hoe goed ik ben in fietsen. Dus besloot ik om door te gaan, maar dan ook echt mijn best te doen."