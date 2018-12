Vakbond ACP stelt probleem van krappe politie-Mercedes landelijk aan de kaak

De vakbond ACP heeft de krappe politie-Mercedes landelijk aan de kaak gesteld. Agenten langer dan 1.85 meter komen al snel in de problemen vanwege de geringe hoogte voorin. “Dit kan leiden tot fysiek ongemak en zelfs blessures”, aldus Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP. RTV Oost meldde eerder al over problemen met de Mercedes onder agenten van de politie Oost-Nederland, waar Overijssel onder valt.

door Jan Colijn

De komende vier jaar worden de vertrouwde Volkswagens vervangen door Mercedessen. Daarbij gaat het landelijk om 1.250 Mercedessen uit de B-klasse en 400 Mercedes Vito-bussen voor noodhulp en 75 bussen voor de hondenbrigade.



Terwijl nog lang niet alle Mercedessen landelijk zijn uitgeleverd, zijn bij de vakorganisatie al een kleine 20 klachten van agenten binnengekomen.

Irritaties

Zoals RTV Oost eerder berichtte, hadden vier agenten van de politie Oost-Nederland zich onafhankelijk van elkaar over de fonkelnieuwe politie-Mercedessen beklaagd. Behalve de ruimte – zowel voor- als achterin – veroorzaakt ook de lage bodemplaat irritaties. Vooral bij hoge verkeersdrempels. Twente kreeg eind augustus als een van de eerste politieregio’s de eerste twee snelle Mercedessen binnen.



Klachten vanuit rest van land

Ook vanuit andere delen van het land komen nu klachten binnen, zo bevestigt de ACP-voorzitter. De vakorganisatie heeft het probleem daarom recent tijdens het periodiek landelijk overleg onder de aandacht gebracht bij de minister en de korpsleiding.





Risico op slepende blessures

Volgens Van de Kamp speelt het probleem al zodra agenten langer zijn dan 1.85 meter. “Zeker als ze dan ook nog eens allerlei spullen als pepperspray moeten meenemen. Agenten beklagen zich over fysiek ongemak. Dat kan leiden tot blessures in de vorm van rug- en/of schouderklachten.”



Opheldering geëist van korpsleiding

De grootste politiebond heeft daarom nu opheldering geëist van de korpsleiding. Er is destijds uitvoerig met de Mercedessen getest, maar de ACP wil nu weten hoe die testen zijn uitgevoerd. “En ook willen we weten hoe dergelijke testen er in de toekomst uit moeten zien.”



Van de Kamp zegt het antwoord van de korpsleiding in de loop van het eerste kwartaal van het volgend jaar te verwachten. “We willen nu eerst weten hoe groot het probleem is en of we er wat aan kunnen doen.”



'Zullen met Mercedes moeten doen'

Een oplossing voor het probleem zegt hij echter zo snel nog niet te zien. “Alternatieven zijn er eigenlijk niet. We krijgen nu deze Mercedes en ik ga ervan uit dat we het daar nu mee moeten doen.”

In Twente hebben overigens enkele agenten gevraagd om een ruimere politiebus in plaats van een personenwagen.