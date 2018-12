Supportersgroepen PEC Zwolle vragen om ontslag Van 't Schip

Een deel van de supporters van PEC Zwolle vraagt om het ontslag van trainer John van 't Schip. De website pec.nu heeft maandag een statement gepubliceerd, dat is ondertekend door de supportersgroepen FEU Zwolle, Z038 en Vak Noord.

"PEC speelt belabberd voetbal, er zit geen lijn in en Van ’t Schip is de grip op de groep kwijt. Bijna elke week staat er een andere opstelling waardoor het bouwen aan vastigheden onmogelijk is. Met als dieptepunt het passeren van Van der Hart afgelopen week", zo luidt de onderbouwing.

Gebrek aan kwaliteit en vertrouwen

"Daarnaast goochelt van ’t Schip met spelers op posities die daar niet horen. Niet alleen is er een gebrek aan kwaliteit. Ook het ernstige gebrek aan zelfvertrouwen valt op."

Van 't Schip is bezig aan zijn tweede seizoen bij PEC Zwolle. In het eerste half jaar presteerde hij uitstekend, maar in heel 2018 zijn de resultaten slecht. De ploeg staat op de vijftiende plaats in de eredivisie, net boven de rode streep.

Ook kritiek op clubleiding

In het statement wordt ook kritisch naar de rol van voorzitter Adriaan Visser en technisch directeur Gerard Nijkamp gekeken. Zo worden er vraagtekens gezet bij het aankoopbeleid en de grote rol van zaakwaarnemer Mino Raiola.

De clubleiding heeft enige tijd geleden al aangegeven dat er in de winterstop een evaluatie gaat plaatsvinden met Van 't Schip.