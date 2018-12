Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Een wolf beet 26 schapen van Nico Kalter dood - terugblik op 'één grote ravage' Wolf (Foto: Pixabay\ wildfaces)

Het lijkt erop dat de wolf zich definitief in Nederland heeft gevestigd. En daar is niet iedereen is daar blij mee. Schapenhouder Nico Kalter uit Lierderholthuis trof op 14 juni dit jaar een schapenbloedbad aan. Een wolf had de 26 schapen doodgebeten.