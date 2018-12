Organisator trekt stekker uit nieuwjaarsduik Wierden

Er komt geen nieuwjaarsduik in Wierden (Foto: RTV Oost / Robin Podde)

Er komt op nieuwjaarsdag 2019 geen traditionele nieuwjaarsduik in de recreatieplas van Het Lageveld in Wierden. Dat heeft organisator Henk Waanders besloten. Het kost hem te veel energie.

RTV Oost heeft jarenlang de frisse start van het jaar in Wierden uitgezonden, maar besloot vorig jaar om over te stappen naar de Oldemeijer in Hardenberg.

Daardoor ziet Waanders er de lol niet meer van in. "De vrijwillige tijd die erin gaat zitten kost me te veel energie. Ik vind het niet meer leuk."

Laatste keer

Toch ging de duik op Het Lageveld vorig jaar, zonder aanwezigheid van RTV Oost, wel door. "Samen met familie en vrienden hebben we er toen de schouders ondergezet", legt Waanders uit.

Is dit het definitieve einde voor de nieuwjaarsduik in Wierden? "In principe heb ik gezegd te willen stoppen. Als iemand anders het stokje wil overnemen, ben ik wel bereid om te assisteren. Maar zelf weer alles regelen? Nee, dat ga ik niet meer doen."