'Een op de tien Overijsselaars rotzooit met collega's bij kerstborrel'

Elf procent van de ondervraagde Overijsselaars beweert de zakelijke relatie met collega's tijdens de kerstborrel wel eens 'iets intiemer' te hebben gemaakt. De Noord-Hollanders maken het nog bonter, van hen zegt dertien procent wel eens bij een kerstfeest met een collega te hebben gevoosd.

Een op de tien Overijsselaars zegt wel eens te hebben gevoosd met een collega bij een kerstborrel (Foto: Acties.nl)

Gênant gedrag

De kerstborrel is, uiteraard, hét uitgelezen moment om na een jaar hard werken even los te gaan. Maar net dat ene drankje te veel kan ervoor zorgen dat je in de kroonluchter hangt. Wat betreft gênant gedrag is onze provincie de lijstaanvoerder van het land. Zestien procent van de ondervraagde Overijsselaars heeft schuld bekend.

Zestien procent van de Overijsselaars zegt wel eens gĂȘnant gedrag te hebben vertoond (Foto: Acties.nl)

Verplichting

Die gênante en intieme situaties kunnen ook tot een afkeer van een kerstborrel leiden. In Overijssel zit 38 procent van de ondervraagden het feestje als een verplichting. In Zeeland zien de meeste mensen de borrel als een 'moetje'.

38 procent van de Overijsselaars ziet de kerstborrel als een verplichting (Foto: Acties.nl)

Eerlijk?

Het onderzoek sluit uiteraard niet uit dat er in andere provincies meer wordt gerommeld of gênant gedrag vertoond. Misschien zijn de ondervraagde Overijsselaars wel gewoon het eerlijkst.

Panelwizard bezocht niet alle kerstborrels, maar stelde bovenstaande vragen aan 64 Overijsselaars.