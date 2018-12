Heracles Almelo speelt vanavond de laatste wedstrijd van 2018 bij Excelsior in de eredivisie.

De wedstrijd live te volgen op ons scorebord. Dat is te vinden in het menu onder het kopje sport. Of via deze link: rtvoost.nl/scorebord. Daarnaast is het duel te volgen via De Oosttribune op Radio Oost.