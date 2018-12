Vervuilde grond Vink ook gebruikt in Almelo

De vervuilde grond van Vink is ook in Almelo gebruikt - dat blijkt uit cijfers die de provincie Gelderland vandaag naar buiten heeft gebracht. "Naar aanleiding van deze cijfers heeft de gemeente Almelo onderzoek laten doen en daaruit blijkt dat er alleen grond van Vink op bedrijvenpark Twente ligt", vertelt Barbara van Heerde, woordvoerster bij de gemeente Almelo.

In het totaal gaat het om 10 gemeentes waar de grond gebruikt is. Van de 10.000 vervuilde tonnen grond is 20 ton gebruikt in Almelo. "De 20 ton grond is door het bedrijf Van Merksteijn zelf aangekocht in 2015 en onder het bedrijfspand gestort. De vloer is vloeistofdicht gemaakt en er komt niemand meer in aanraking met de grond, dus is er geen risico voor de volksgezondheid", licht van Heerde toe.

Toekomst

"De gemeente Almelo heeft pas weer een rol in het geheel als de grond wordt afgevoerd in de toekomst en dan zullen wij toezien op een juiste wijzen van verwerking", aldus van Heerde van de gemeente Almelo.

Vervuilde grond

De zaak rondom het gebruik van vervuilde grond kwam aan het rollen na een Zembla uitzending met de titel: 'Nieuwbouwwijk als stortplaats'. Vink is een grondbank en reinigt onder andere vervuilde grond. Vink zou de grond waar het om draait onvoldoende hebben gereinigd en daarna gestort hebben onder een woonwijk in Barneveld en zo blijkt nu ook in onder meer Almelo op het bedrijventerrein Twente.