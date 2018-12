PEC Zwolle en trainer John van 't Schip per direct uit elkaar

John van 't Schip is niet langer de trainer van PEC Zwolle. De clubleiding heeft daags na de pijnlijke bekeravond tegen AZ (5-0 nederlaag) de beslissing genomen om de oefenmeester te ontslaan.

Het ontslag van John van 't Schip valt samen met de slechte resultaten van de club in 2018. Geen enkele Eredivisionist presteerde dit kalenderjaar slechter dan PEC Zwolle.

Voorzitter Adriaan Visser legt uit dat de belissing genomen is na de laatste twee wedstrijden. Zaterdag werd thuis met 0-0 gelijk gespeeld tegen NAC Breda, en gisteren volgde de 5-0 nederlaag tegen AZ. "Je ziet dat de selectie uit elkaar aan het vallen is. Uieindelijk gaat het om de beleving, en als die te mat wordt, krijg je dit soort nederlagen", aldus Visser.

John van ‘t Schip is anderhalf jaar eindverantwoordelijke geweest bij PEC Zwolle. In het eerste seizoen onder zijn leiding eindigden de Blauwvingers op een negende plaats in de Eredivisie. In het huidige seizoen bleven de resultaten op het veld achter bij de verwachtingen.

Assistent neemt het over

Aankomende vrijdag tijdens de laatste competitiewedstrijd van het jaar, uit bij VVV-Venlo, neemt assistent-trainer Gert Peter de Gunst de honneurs waar. Voor de start van de tweede seizoenshelft presenteert de club een nieuwe oefenmeester, waarmee het de weg naar boven wil inslaan.