Raad van State kraakt bestemmingsplan grindwasserij Jacobs in Balkbrug

De Raad van State heeft vandaag het nieuwe bestemmingsplan voor grindwasserij Jacobs aan De Pol in Balkbrug gekraakt. Een door de gemeente en Jacobs aangedragen geluidsonderzoek deugt niet, oordeelt de Raad.

De gemeente Hardenberg krijgt nu een half jaar de kans om een aantal gebreken in dit plan te herstellen. Daarna zal de Raad opnieuw oordelen of het in stand kan blijven.

Overlast

Met het nieuwe plan wilde de gemeente de milieucategorie voor de al bestaande grindwasserij veranderen en daarmee meer overlast toestaan dan het voorgaande bestemmingsplan toestond. Verder zou het plan uitbreiding van opslag en meer bedrijfsbebouwing mogelijk maken.

Een aantal omwonenden maakte bij de Raad bezwaar tegen het plan, omdat de activiteiten van Jacobs ernstige overlast veroorzaken. De Raad geeft de omwonenden gelijk.

Geluidsschermen

In het afgekeurde geluidsonderzoek is uitgegaan van geluidsschermen rond het terrein van Jacobs, maar het bestemmingsplan regelt de aanleg van die schermen niet. Het bedrijf kan daarom niet worden verplicht om die schermen te bouwen, zegt de Raad.

Verder is in dat onderzoek geen rekening gehouden met de ontsluiting van het bedrijfsterrein. Die zorgt juist voor veel overlast bij de omwonenden.

Nieuw onderzoek

De gemeente moet nu aantonen dat er behoefte bestaat aan dit bedrijf op deze plek en uitleggen waarom er geen andere plek kan worden gevonden. Verder moet de gemeente opnieuw onderzoek doen naar de geluidsoverlast bij omwonenden.

In oktober ging RTV Oost op bezoek bij Jacobs. Toen was al duidelijk dat het bedrijf mogelijk opzoek moet naar een nieuwe locatie.