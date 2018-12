Deel dit artikel:













Annie Schreijer-Pierik: 'Nederland moet nu doorpakken met afschaffen zomer- of wintertijd' Annie Schreijer-Pierik (Foto: RTV Oost)

Het blijft een heet hangijzer; het wel of niet afschaffen van de zomer- of wintertijd. Het Europese Parlement en nu ook het kabinet kunnen er nog geen beslissing over nemen.

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik strijdt al langer voor de beslissing om terug te gaan naar één tijd voor heel Europa: "We zijn ondertussen al meer dan vier jaar bezig. Nederland heeft dit onderwerp te lang onder de tafel geschoven, maar moet er nu echt mee aan de slag." Terugblik De discussie over het afschaffen van de zomer-wintertijd speelt al een poos. Eerder dit jaar haalde een voorstel voor afschaffing geen meerderheid in het Europees Parlement. Vervolgens kwam de Europese Commissie met een openbare raadpleging. 4,6 miljoen inwoners gaven hun mening over dit onderwerp en 84% wilde af van het halfjaarlijks verzetten van de klok. Eind november hebben de EU-landen besloten om de beslissing uit te stellen tot april 2021. En nu? Het kabinet besloot een flitspeiling te houden over dit onderwerp. Uit deze peiling onder ruim achttienhonderd mensen blijkt dat 41 procent voorstander is van het hele jaar wintertijd. Het kabinet gaat op basis van deze uitslag van een flitspeiling echter nog geen besluit nemen. "De belangrijkste conclusie die ik uit de peiling trek, is dat het heel erg leeft onder de mensen", zegt minister Ollongren tegen de NOS. "De grootste groep kiest voor de wintertijd, maar ik vind het ook heel relevant dat er een groep is die zegt, ik kan eigenlijk heel goed uit de voeten met het verzetten van de klok." Schreijer-Pierik vindt dat de flitspeiling het proces vertraagt. "Nederland trekt met deze flitspeiling de trukendoos open. Ze moeten met een standpunt komen en doorpakken. Ze hebben afgelopen zomer de kans laten liggen en hadden meer moeten kijken naar Duitsland. Daar is een breed onderzoek gehouden en het land pleit voor de zomertijd. Want de juiste tijd voor Europa is één tijd." Minister Ollongren laat de komende tijd de effecten van het afschaffen van het verzetten van de klok onderzoeken.