Vier verdachten van deelname hennepbende Almelo op vrije voeten

Vier van de elf verdachten die volgens het Openbaar Ministerie een rol speelden in een Almelose hennepbende, mogen het eindproces op vrije voeten afwachten. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald. De hechtenis van twee van hen was al eerder geschorst. De mannen werden begin september opgepakt bij een grootscheepse actie in het Nieuwstraatkwartier.

De elf mannen moesten zich de afgelopen dagen voor het eerst in het openbaar voor de rechter verantwoorden voor deelname aan een criminele organisatie die hennep kweekte en geld witwaste. Ze hadden allemaal verzocht om vrij te komen tot aan de inhoudelijke rechtszitting.

De twee agenten die volgens het OM ook deel hebben genomen in de criminele organisatie gaan voor dat feit vrijuit, heeft de rechtbank gisteren al besloten. Een flinke klap voor justitie, die ze nog wel gaat vervolgen voor computervredebreuk en schending van het ambtsgeheim. Zij zijn ook op vrije voeten, maar staan wel op non-actief.

Criminele organisatie

Tijdens de eerste zittingsdagen tegen de elf verdachten werd deze week duidelijk dat de hennepbende volgens het OM behoorlijk goed gestructureerd was. Zo was er één grote leider, Serdal T. Hij had volgens justitie samen met zijn twee broers alle touwtjes in handen en regeerde met harde hand. Het OM zegt dat hij geweld niet schuwde. Ook de anderen in de organisatie hadden volgens justitie een duidelijke rol.

Zo was één verdachte verantwoordelijk voor de aanvoer van wiet naar coffeeshops en was een ander verantwoordelijk voor contacten met huurders of verhuurders van panden waarin hennepkwekerijen zaten. In totaal runde de hennepbende zeker vijftien kwekerijen, zegt het OM. "En als er eentje werd opgerold door de politie, werd er elders weer een nieuwe opgezet."

Vaste medewerkers

Bij het opzetten van nieuwe kwekerijen werd er weer een andere 'vaste medewerker' opgetrommeld, een elektricien. Die regelde bij alle kwekerijen dat alles goed was aangesloten en dat de apparatuur goed draaide. Hij werkte volgens het OM veel samen met 'de inrichter', die goed kon inschatten hoeveel hennepplanten er in een bepaald pand pasten.

Volgens het OM is er voldoende bewijs tegen de verdachten. Zo zijn er verschillende belastende verklaringen van getuigen en medeverdachten. Ook beschikt justitie over verschillende geheime geluidsopnames en tapgesprekken. Met de opbrengsten van de hennepkweek zouden onder meer badkamers, dakkapellen en auto's zijn gefinancierd.

47 verdachten

Naast de elf 'bendeleden' zijn er nog 36 verdachten in beeld die betrokken zijn geweest bij de hennepteelt. Justitie gaat hen allemaal strafrechtelijk vervolgen.

Het is nog niet bekend wanneer het eindproces gaat plaatsvinden.