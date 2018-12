Gerrit Prinsen stopt met kersttuin Hengelo; oud-burgemeester Kerckhaert ontsteekt verlichting

Voor de laatste keer werden vanavond de lampjes van Gerrits kersttuin in Hengelo ontstoken. De eer viel te beurt aan oud-burgemeester Frank Kerckhaert.

Of het ook echt de allerlaatste keer is, daarover doet Gerrit Prinsen toch nog wel geheimzinnig: "Het is mooi geweest, op dit moment denk ik er echt zo over. Maar wie weet begint het volgend jaar toch weer te kriebelen." De Hengeloër heeft dit jaar voor de dertiende keer een kersttuin opgebouwd en voor de zevende keer aan de Wilbertstraat. Het thema dit jaar is 'winter'.

Oud-burgemeester

Prinsen heeft de tuin aangekleed met een arrenslee, een sneeuwkanon en heel veel poppen. Twee midwinterhoornblazers en een dweilorkest verzorgden de muziek tijdens de opening die verricht werd door oud-burgervader Franck Kerckhaert. Eventuele vrije giften van bezoekers gaan naar een Tunesisch gezin in nood.

Arrenslee

Prinsen is ruim in de zeventig en zoekt een goed adres voor de meer dan dertig grote poppen en de arrenslee. "Ik zou graag zien dat ze gebruikt worden in een andere kersttuin." Een tankstationshouder uit Hengelo, ook aanwezig tijdens de opening, heeft wel belangstelling. "Ik heb al een mooie plek voor de slee, bovenop de overkapping van een tweetal benzinepompen."