Politie opgeroepen voor vechtpartij op azc in Heemserveen Steekincident op het azc in Heemserveen (Foto: 112 Hardenberg)

In het asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg bij Heemserveen in de gemeente Hardenberg heeft zich vannacht een incident voorgedaan. Daarvoor was de politie opgeroepen.

De melding was dat er mogelijk sprake zou zijn van een steekpartij, maar na aankomst van de agenten bleek dat mee te vallen. "Het ging om een onderling conflict tussen asielzoekers dat werd uitgevochten. Er is niet gestoken. Geen van de betrokkenen heeft aangifte gedaan. Dus we laten het hierbij", aldus een politiewoordvoerster in een toelichting op het incident.