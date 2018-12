LIVE: Rijkswaterstaat probeert vastgelopen tankschip in IJssel vlot te trekken

Rijkswaterstaat probeert vandaag opnieuw om het vastgelopen binnenvaartschip op de IJssel bij Bronkhorst vlot te trekken. Het 80 meter lange schip ligt sinds woensdagochtend overdwars in een bocht en de eerste poging is ondanks de inzet met een extra duwboot mislukt. Kijk hier live mee naar de beelden van Omroep Gelderland van de klus.

Het tankschip, dat geladen is met 1200 ton dieselolie, liep woensdagochtend vast in een bocht bij het Gelderse Bronkhorst. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat 'in de meest ongelukkige bocht waarin je dit kunt overkomen, omdat op dit punt sprake is van eenrichtingsverkeer.'



Bericht gaat verder onder video:



Afgelopen nacht werd ook al geprobeerd om het vastgelopen binnenvaartschip los te trekken. Dat mislukte, en bij de laatste poging knapte de sleepkabel.



Diesel overpompen

Mocht het vandaag ook met de duwboot niet lukken, dan overweegt Rijkswaterstaat de lading diesel over te pompen. "Er zijn veel mensen heel hard aan het werk. We hopen dat het snel lukt het schip weer los te krijgen", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.





Meteen nadat het schip vast kwam te liggen, heeft Rijkswaterstaat het scheepvaartverkeer gewaarschuwd. Veel schepen hebben op tijd een andere route gekozen, maar toch liggen er nu zo'n tien schepen te wachten.