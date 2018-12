Staatssecretaris waarschuwt activist uit Kampen: “Haal geen asielzoekers uit Griekenland”

De actiegroep We Gaan Ze Halen hoeft niet te proberen om asielzoekers uit Griekenland naar Nederland te halen. Daarvoor waarschuwt staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid. Voorzitter van de actiegroep is Kampenaar Rikko Voorberg.

Met tientallen auto's en een oude verlengde stadsbus gaat de groep activisten, die zich We Gaan Ze Halen noemt, vrijdagochtend vanuit Utrecht op weg naar de Griekse hoofdstad Athene. Hun bedoeling is om 150 asielzoekers op te halen, die nu zonder perspectief in Griekse vluchtelingenkampen zitten. Er is daar sprake van een humanitaire ramp, zegt de actiegroep.

Maar de asielzoekers daadwerkelijk meenemen naar Nederland, dat gaat niet lukken. Mocht Griekenland toestemming geven om vluchtelingen mee te nemen naar Nederland, dan worden deze teruggestuurd. Op grond van Europese regels moeten ze namelijk in Griekenland asiel aanvragen, zegt staatssecretaris Harbers in gesprek met De Telegraaf.

Petitie

De activisten willen dat Nederland net als Portugal duizend vluchtelingen uit de Griekse kampen opneemt. Ze hebben daarvoor samen met organisaties als Amnesty en PAX een petitie aan de regering opgesteld, die intussen door bijna 45.000 mensen is ondertekend.

Voorberg: “We gaan in Athene alleen op de deur kloppen. We spreken de minister, doen daar een urgent verzoek en dan horen we het antwoord wel. We gaan niet zonder toestemming mensen meenemen”.

Schrijnend

De actiegroep is in het leven geroepen, nadat Voorberg en de andere initiatiefnemers de situatie in de Griekse vluchtelingenkampen niet langer konden aanzien. "De meeste van ons zijn zelf in de kampen geweest, het is zo schrijnend. Er zijn daar kinderen die zelfmoordpogingen ondernemen. Dit kan zo niet langer."