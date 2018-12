Hart Safe Twente wil AED's makkelijker vindbaar maken

Je moet er niet aan denken, maar het kan zomaar gebeuren: je loopt op straat en iemand krijgt een hartaanval. Dan is snelle hulp van levensbelang. Maar een AED, dat het hart weer aan de praat kan krijgen, is vaak lastig te vinden. Hart Safe Twente heeft daar nu bordjes voor bedacht, die je naar de goede plek wijzen.

"Eigenlijk is Westerhaar er al mee begonnen", vertelt Henk Poort van Hart Safe Twente. "Maar het blijft bij een aantal bordjes daar. Wij willen het breder inzetten. Eerst in Hengelo en uiteindelijk in meer gemeenten in Twente."

Adrenaline

En het is nodig, onderstreept Poort. Want als je in een situatie belandt waarbij je moet reanimeren, weet je soms van de adrenaline niet meer waar je moet zijn.

"Een burgerhulpverlener doet dat niet dagelijks. Van schrik scheur je alle kanten op en dan is het fijn als je onderweg wat geholpen wordt", legt Poort uit.

Toestemming

Hoewel er al een aantal bordjes zijn besteld, is het nog maar de vraag of ze op veel plekken geplaatst kunnen worden, want dat hangt nog af van wat de gemeente Hengelo daarvan vindt. Maar volgens Poort zou toestemming een mooie eerste stap zijn. "De gemeente moet dat nog besluiten. Maar dit gaat iedereen aan, dus we hebben goede hoop."