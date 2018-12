Voorlopige opbrengst Samen voor de Voedselbank 2018 is vrijdag bekend

Net als vorig jaar maakt RTV Oost eerst een voorlopige uitslag bekend omdat er diverse toezeggingen zijn gedaan die de komende tijd nog binnen zullen komen. Deze uitslag is op basis van alles wat er daadwerkelijk binnen is gekomen en gedoneerd.

Supermarkten

Rond de 1.000 voedselbank vrijwilligers lieten zich van hun beste kant zien tijdens de actieweek. Zij stonden te flyeren in de deelnemende supermarkten. Dit om zo veel mogelijk winkelende Overijsselaars over te halen om levensmiddelen te kopen en te schenken.

Vrijwilligers Voedselbank Kampen (Foto: Esther Rikken)

Digitale voedselpakketten

En net als vorig jaar konden er online pakketten gekocht worden via de website van RTV Oost, of middels een cheque of een verzoekplaatje bij Radio Oost.

Esther en Steven Pig (Foto: Santa Run Vriezenveen)

Officiële overhandiging

Esther Rikken is vrijdag aanwezig bij de Voedselbank Enschede Haaksbergen om de cheque te overhandigen aan Ruud Gardenbroek, coördinator van de Overijsselse Voedselbanken.

Een terugblik ...

Tweede Kerstdag wordt er 's avonds op TV Oost een special uitgezonden, een samenvatting van Samen voor de Voedselbank 2018.