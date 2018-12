Vrouw koopt dure kleding en parfum met gestolen bankpas van vrouw uit Hellendoorn

Ze shopt er flink op los. Binnen enkele minuten koopt ze voor ongeveer 1.500 euro kleding en parfum. Ze betaalt in de winkels, maar wel met de bankpas die is gestolen uit het huis van een 87-jarige vrouw uit Hellendoorn. Wie herkent deze vrouw?

De politie heeft beelden van de vrouw vrijgegeven. Ze is gefilmd terwijl ze winkelt in Lelystad. De bankpas van de vrouw uit Hellendoorn wordt gebruikt in supermarkten, een kledingwinkel en een parfumerie. Binnen een half uur verdwijnt er ongeveer 1.500 euro van haar rekening.

Pastoor Rientjesstraat

De tas waarin de bankpas zat is tussen 26 en 28 september gestolen uit haar huis aan de Pastoor Rientjesstraat in Hellendoorn. Er verdwenen toen ook sieraden uit het huis.

Tips?

Herken je de vrouw? Heb je haar gezien in Hellendoorn? Bel de tiplijn: 0800 – 6070 (gratis nummer). Liever anoniem reageren? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000. Tippen mag ook door een privébericht te sturen naar de politie Hellendoorn. Of gebruik het digitale tipformulier.