VIDEO: Kruidvatbende plaag voor winkeliers in Deventer en Zwolle

Ze zijn eerst gefilmd bij Kruidvat aan de Boxbergerweg. Daar verdwijnen 25 lipsticks en tien opzetborstels in een geprepareerde tas. Door de tas gaat het alarm niet af als ze de winkel verlaten.

Naar de volgende winkel

Nog geen half uur later zijn ze in het volgende Kruidvat-filiaal in Deventer, aan het Karel de Groteplein. Ze proberen hetzelfde als in de winkel aan de Boxbergerweg, maar hier worden ze betrapt door winkelpersoneel. Ze rennen de winkel uit. Een getuige ziet ze wegrijden in een auto met een uitvoerkenteken.

Kruidvatbende plaag voor winkels in Deventer en Zwolle (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Amper twee weken voor deze diefstallen is Kruidvat aan de Dreef in Deventer het doelwit. Daar is een andere man gefilmd. Hij steelt grote partijen scheermesjes en make-up. Mogelijk behoort hij tot dezelfde dadergroep. Hetzelfde geldt voor de man die in beeld komt bij het filiaal in de Zwolse wijk Stadshagen. Hij steelt MaxFactor make-up en stopt alles in zijn schoudertas. Ook die tas is zo gemaakt dat het alarm er niet op reageert.

Tips?

De politie is op zoek naar de Kruidvatdieven en hoopt op tips. Wie herkent de mannen? Waar zijn ze nog meer geweest? Verbleven ze op een camping of op een park? Alle tips zijn welkom. Bel de opsporingstiplijn: 0800 – 6070 (gratis nummer). Anoniem reageren kan bij Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000. Je mag ook een privébericht sturen naar de politie Deventer of Zwolle. Digitaal tippen kan via het tipformulier.