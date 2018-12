Kluis gestolen bij sushirestaurant in Deventer, daders zijn gefilmd

De politie heeft beelden vrijgegeven van een inbraak bij sushirestaurant Central Kitchen in Deventer. Bij de zaak aan de Nieuwstraat wordt door twee personen de kluis gestolen.

Vermoedelijk hebben ze een sleutel, want binnen enkele seconden is de deur open. De gestolen kluis is ongeveer 30 bij 30 centimeter en beige van kleur. Er zat een cijferslot op en de voorkant was voorzien van een grijze plaat.

Tips?

Weet je wie dit zijn? Of weet je waar de kluis is gebleven? Bel de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer). Anoniem reageren kan bij Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000. Je mag de politie ook een privébericht sturen op Facebook, of gebruik het digitale tipformulier.