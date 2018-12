Samen voor de Voedselbank 2018 goed voor ruim 3 ton aan levensmiddelen

Het bedrag werd vanochtend bekendgemaakt bij de Voedselbank Enschede Haaksbergen. Esther Rikken overhandigde de cheque met het immense bedrag aan Ruud Gardenbroek, coördinator van de Overijsselse Voedselbanken.

Een grote voorraad

Gardenbroek is blij. "Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat we ook dit jaar over de drie ton zouden gaan. Met de grote hoeveelheid ingezamelde levensmiddelen kunnen we weer een groot aantal maanden vooruit én goed gevulde voedselpakketten leveren aan onze gebruikers".

Voorlopige uitslag

Net als voorgaande jaar maakt RTV Oost eerst een voorlopige uitslag bekend. "Een groot aantal geschonken cheque's is nog niet geïnd én zeker tot eind december worden er zo her en der in de provincie nog acties voor Samen voor de Voedselbank georganiseerd. De huidige uitslag is op basis van wat tot nu toe daadwerkelijk aan levensmiddelen binnen is gekomen en aan digitale voedselpakketten gedoneerd.

Met dank aan ...

Ruim 130 supermarkten lieten zich van hun beste kant zien tijdens de actieweek. "Maar zeker ook complimenten voor de vele vrijwilligers van de vijftien Overijsselse voedselbanken. Zij bemanden de supermarkten en hebben vele Overijsselaars geënthousiasmeerd om mee te doen. En dat deed de Overijsselaar gul dit jaar. Overijssel bedankt!", aldus Gardenbroek.

Samenvatting met kerst

Op tweede kerstdag zendt TV Oost een special uit van de goede doelen actie.

Samen voor de Voedselbank (Foto: RTV Oost)