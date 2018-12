Deel dit artikel:













Energie halen uit stromend water in Overijssel? In Dalfsen geloven ze er in In Dalfsen geloven ze in energie halen uit stromend water (Foto: RTV Oost/Simon Dirk Terpstra)

Een groep inwoners uit Dalfsen verwacht over twee jaar een waterkrachtcentrale in de Overijsselse Vecht draaiende te hebben. Het initiatief is opmerkelijk, omdat onderzoek tot nu toe uitwees dat energie uit waterkracht geen haalbare kaart is in onze provincie.

Gerard Brakkee laat bij de stuw Vechterweerd zien waar de waterkrachtcentrale moet komen. "Het wordt een molen die horizontaal als een soort trommel in het water ligt. Onder het wateroppervlak, dus je ziet hem niet." Op dit moment wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van de molen op de visstand en of er bodemerosie optreedt. Ook moet de molen bij calamiteiten makkelijk uit het water kunnen worden getakeld. Europese subsidie Brakkee is lid van het burgerinitiatief Groen Gebogen, de groep inwoners die anderhalf jaar geleden begonnen is met het uitwerken van het plan. Inmiddels is het dankzij de hulp van het waterschap en de provincie in een stroomversnelling terecht gekomen. Daardoor is er een Europese subsidie aangevraagd. Volgende maand wordt duidelijk of het geld ook beschikbaar komt voor het project. Met dat geld kan de centrale ook daadwerkelijk gebouwd gaan worden. Voorbeeldfunctie De waterkrachtcentrale moet straks zeker 150 huizen van energie voorzien. Volgens Brakkee gaat het niet eens zozeer om het aantal mensen dat straks stroom uit de Vecht krijgt, maar vooral om de voorbeeldfunctie. "We hopen dat dit soort projecten de deur open zetten voor andere projecten en ook dat het de overheid stimuleert om met regelingen te komen die het uitvoeren van duurzaamheidsprojecten makkelijker maken."