Politie zoekt belangrijke getuige van overval in Willem Barentszstraat in Zwolle Overval aan de Willem Barentszstraat in Zwolle (Foto: News United / Stefan Verkerk)

De politie is op zoek naar een automobilist die in de Willem Barentszstraat in Zwolle moest stoppen voor de auto waarin vermoedelijk drie overvallers zaten. De overvallers stapten voor de neus van de automobilist uit en deden de kofferbak open. Niet veel later drongen ze een huis aan de Willem Barentszstraat binnen en overvielen de bewoners.

De overval vond plaats op zondagavond 9 december, rond 10.00 uur 's avonds. Met één van de bewoners ontstond een worsteling. De bewoner werd daarbij ook bedreigd met een wapen. Hij werd flink toegetakeld en hield er een gebroken jukbeen en 21 hechtingen in zijn gezicht aan over. Oranje Thuisbezorgd-jas De overvallers gingen er met contant geld en een Rolex vandoor. Eén van de overvallers droeg een opvallende oranje Thuisbezorgd-jas. Deze man had een negroïde huidskleur en was de enige die geen bivakmuts droeg. De mannen spraken allemaal met een buitenlands accent. Tekst gaat verder onder de video Tips? Heb je de overvallers gezien die avond? Ben je die automobilist die moest stoppen voor de auto waar ze vermoedelijk in zaten? Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer). Anoniem reageren kan bij Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000. Tippen mag ook via Facebook. Stuur politie Zwolle dan een privébericht, of gebruik het digitale tipformulier. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33