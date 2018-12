Inbreker sluit 78-jarige man uit Enschede op in het toilet

In Onder de Loep vertelt de bewoner anoniem wat hem is overkomen. Hij zit die vrijdagmiddag rond 16.30 uur te puzzelen in de woonkamer van zijn woning in de wijk Dolphia. Hij hoort ineens gerommel in de keuken. "Ik dacht dat ik de buurman op visite kreeg, want die komt hier geregeld langs. Maar toen werd het weer stil. Ik dacht dat ik me vergist had en het geluid van buiten kwam."

Met mes op bewoner af

Meteen daarna hoort hij opnieuw geluid in de keuken. "Toen zag ik door de naad van de gordijnen een man in de keuken staan. Hij zag mij ook, sprong achter het gordijn vandaan en kwam met een mes op me af. Met een Duits accent zei hij 'geld geld'. Daarna moest ik het toilet in. Hij pakte me vast, trok de wc-deur open en gooide me naar binnen."

De bewoner komt hard op de rand van het toilet terecht. Hij moet van de inbreker zijn benen naar binnen doen zodat de overvaller de deur kan sluiten. De inbreker zet vervolgens een stoel tegen de deur. "Toen heb ik de telefoon uit mijn borstzakje gepakt en 112 gebeld. Dat hoorde hij ook en probeerde de deur weer open te krijgen, maar die had ik aan de binnenkant op slot gedraaid."

'Verschrikkelijk om mee te maken'

De inbreker vlucht daarop zonder buit het huis uit. De politie bevrijdt de bewoner niet veel later uit het toilet, waar nog steeds een zware stoel de deur barricadeert. "Het is niet te beschrijven hoe je je voelt als je opgesloten zit. Verschrikkelijk om zoiets mee te maken", vertelt de 78-jarige bewoner emotioneel.

De bewoner is flink toegetakeld. Hij zit onder de blauwe plekken en heeft gekneusde ribben. "Alles is pijnlijk, zelfs het ademhalen doet zeer. Hij gooide me echt met geweld in het toilet."

De bewoner werd flink toegetakeld door de inbreker

Rode Volkswagen Polo

Buurtbewoners hebben de inbreker in de Gronausestraat gezien. Het gaat om een man met kort blond gemillimeterd haar. Hij is tussen de 20 en 25 jaar en vrij lang. Hij droeg een rugzak en stapte in een kleine rode auto. Vermoedelijk een rode Volkswagen Polo met ronde achterlichten. Diezelfde auto is in de week van 10 december meerdere keren daar in de buurt gezien.

Volgens politiewoordvoerder Sigrid Passchier stond de auto vrijdagmiddag 14 december rond 16.30 uur in de buurt van het steegje dat uitkomt bij de vijver in de wijk Dolphia. "We hopen dat iemand de man of auto daar gezien heeft", zegt Passchier.

'Waarschijnlijk geen Duitser'

De man sprak met een Duits accent, maar de politie betwijfelt of het een Duitser is. "Hij sprak erg gebrekkig Duits", zegt Passchier. "Mogelijk sprak hij bewust zo, of komt hij toch uit een ander land, en misschien ook wel gewoon uit Nederland."

De bewoner is zijn veiligheidsgevoel door deze inbreker volledig kwijt. "Ik laat de achterdeur niet meer open. Die vrijheid ben ik kwijt door zo'n gek", vertelt de bewoner.

Tips?

Bel meteen de opsporingstiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer). Anoniem reageren kan bij Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000. Je mag de politie Enschede ook een privébericht sturen op Facebook. Of gebruik het digitale tipformulier.