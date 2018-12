Vrouw uit De Krim die 15 uur zat opgesloten in meterkast: "Ik dacht alleen maar: rustig blijven"

De vrouw woont aan de Kikkertsveldweg in De Krim, op een steenworp afstand van de grens met Drenthe. Op maandagavond 10 december zit ze rond half acht tv te kijken. "De poes wilde naar buiten, dus ik liep naar de voordeur. Toen ik die open deed stond ik oog in oog met een man met een bivakmuts over zijn hoofd. Toen wist ik al: dit is foute boel", vertelt de bewoonster.

Taser in gezicht

Meteen dringt ook een tweede man zich naar binnen. Hij drukt de oude vrouw een taser in het gezicht. "Ik worstelde als een gek, want ik wilde ze niet in huis hebben. Maar die man met de bivakmuts was veel te sterk. Hij duwde me de meterkast in en deed de deur op slot. Van mij hadden ze dus niks meer te vrezen."

Tekst gaat verder onder de video

Vanuit de meterkast hoort ze de mannen rommelen in haar huis. Er wordt gezocht naar geld, maar dat is er niet. Ze vertrekken uiteindelijk met haar zitmaaier. Een gele Stiga Tornado Estate uit 2011. Ook nemen ze drie trouwringen mee. Daarin staat gegraveerd: Adriaan 5-9-1968, Beppie 5-9-1968 en Betsie 21-10-1931.

'Kramp in benen'

"Na een tijdje hoorde ik een auto starten, ze gingen weg. Maar ik zat nog in die meterkast. Ik kreeg na een tijd vreselijke kramp in mijn benen. Ik dacht alleen maar: rustig blijven, anders gaat het helemaal niet goed. Af en toe dommelde ik weg. Ik heb zelfs nog even gedroomd".

Tekst gaat verder onder de foto

In deze meterkast zat de bewoonster 15 uur lang opgesloten (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

De hele avond, nacht en een groot deel van de ochtend zit ze vast in de meterkast. Na ruim vijftien uur hoort ze geluid rond het huis. Dames van haar volksdansgroep komen om 11.00 uur 's ochtends kijken, omdat ze niet bij het volksdansen is verschenen. "Er was toen in Nederland geen blijer mens dan ik", vertelt de bewoonster. "Ik was zo blij toen ik die meiden hoorde, fantastisch. Ik wist toen dat het grootste leed geleden was."

Opgevangen bij buren

Inmiddels gaat het naar omstandigheden goed met de bewoonster. "Al heeft ze best veel last van haar gewrichten, omdat ze zo lang in een rare houding heeft gezeten", zegt politiewoordvoerder Sigrid Passchier. "Ze is een tijdje opgevangen door de buren, zodat ze niet thuis hoefde te slapen. De plek waar ze zich veilig waande, is ze voor haar gevoel kwijt. Het is onvoorstelbaar dat ze zo'n vrouw van 82 in een krappe meterkast opsluiten en haar na de diefstal ook niet vrij laten. Dit had heel anders kunnen aflopen."

"We hopen dat iemand die avond daar in de buurt een auto heeft gezien", vervolgt Passchier. Misschien stond er een bestelbusje of een auto met aanhanger voor de deur. Misschien is die zitmaaier ergens te koop aangeboden, of die ringen. Alle tips zijn welkom."

Tips?

Bel meteen de opsporingstiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer). Anoniem reageren kan bij Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000. Je mag de politie Hardenberg ook tippen via Facebook. Stuur dan een privébericht. Of gebruik het digitale tipformulier.