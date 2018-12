Dit zijn de 8 best bekeken Facebookvideo's van 2018

Het einde van het jaar nadert en dat betekent: lijstjes! RTV Oost is natuurlijk ook op Facebook actief. Daar delen we dagelijks het nieuws uit Overijssels maar ook de leukste video's. Welke filmpjes werden het afgelopen jaar door jullie het meest bekeken? Je ziet het in dit lijstje.

8. De grote RTV Oost Smeltwedstrijd



Wat was het warm afgelopen zomer, om de broeierige dagen een beetje door te komen organiseerden we een smeltwedstrijd met de vraag: welk ijsje is het eerste weg? Maar liefst 72.000 mensen keken ademloos naar hoe de ijsjes langzaam wel smolten.

7. Jolink terug op de planken

Dankzij een nieuw geneesmiddel gaat het weer goed met Bennie Jolink. Het gaat zelfs zo goed dat de Achterhoekse zanger zijn rentree aankondigt. "Hele tournees zijn niet aan de orde, maar ik ga incidenteel weer live spelen." Maar liefst 77.000 duizend mensen keken het interview op Facebook.

6. Hallo allemaal!

De NPO-serie De Luizenmoeder is een ongekend succes, van dat succes pikt natuurlijk iedereen graag een graantje mee. Ook de Gladjakkers, zij maakten een Twentse variant op 'Hallo allemaal'. De video werd flink gedeeld en daardoor 87.000 keer bekeken.

5. Stokpaardrijles

Het moest een rage worden: Stokpaardrijden. Dat is het ook geworden, als we de kijkers van deze video's als richtlijn nemen. Zo'n 94.000 keer werd de video over het alternatief voor paardrijden bekeken.

4. Chaos in Giethoorn

Dat het druk in de zomer druk kan zijn, wisten we al. Maar de chaos uit deze video is minder bekend. De timelapse met grappig muziekje is dan ook goed bekeken: bijna 101.400 keer.

3. Lichtjeshuis Hardenberg

Bij het zien van deze video vraag je jezelf al snel af: hoeveel lampjes kunnen er aan een huis hangen? Het huis in Hardenberg is met 21.000 lampjes een ware hit op Facebook. Meer dan 124.500 keer werd de video met het verlichte huis bekeken. Wie hangt er in 2019 nóg meer kerstverlichting op?

2. Klaar voor de Zwarte Cross

Met ruim 40 man trok de vriendengroep uit Lemele, Marle en Hellendoorn naar de Zwarte Cross. Wij mochten bij het inpakken zijn, want acht caravans zijn niet zomaar klaar voor vertrek. Meer dan 180.500 keer werd er gekeken naar deze bijzondere vriendengroep.

1. Helpende hand

Het is met kop en schouders de meest bekeken Facebookvideo op de pagina van RTV Oost: Frank en zijn therapeutische koebad.