Broer vernieler urnenmuur heeft twijfels bij ‘kerkhofverbod’: ‘Heb hier geen goed gevoel over'

De broer van de 66-jarige Oldenzaler, die eerder deze week op heterdaad werd betrapt bij het vernielen van de urnenmuur in Oldenzaal, heeft grote twijfels bij de huidige aanpak van justitie. Donderdagmiddag werd bepaald dat de vandaal weer op vrije voeten wordt gesteld, maar dat hij wel een ‘kerkhofverbod’ krijgt. Zijn broer heeft zijn bedenkingen of daarmee de problemen zijn opgelost: “Ik heb hier geen goed gevoel over.”

door Jan Colijn



De Oldenzaler Sjors werd afgelopen weekeinde op heterdaad betrapt toen hij voor de derde achtereenvolgende nacht vernielingen aanrichtte bij de urnenmuur van het nieuwe crematorium in Oldenzaal. De man werd daarbij niet alleen door postende agenten overrompeld maar ook nog eens gefilmd, aldus zijn broer Henk.



Voor rechter verantwoorden

De officier van justitie verklaarde donderdagmiddag dat de vandaal weer op vrije voeten wordt gesteld, in afwachting van zijn rechtszaak. De man moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.

Tot die tijd mag hij zich niet op de begraafplaats of de directe omgeving vertonen, zo bepaalde de openbare aanklager. Bovendien moet hij zich onder begeleiding laten stellen van een hulpinstantie.



'Geen goed gevoel over'

Henk, de broer van de vandaal, plaatst er echter vraagtekens bij of deze maatregel volstaat: “Het onderzoek loopt nog en daarom mag ik er niets over zeggen, maar ik heb hier geen goed gevoel over.”



De broer Henk verklaarde namelijk eerder deze week al tegenover RTV Oost dat zijn broer zich sowieso niet meer op deze begraafplaats zou laten zien: “Hij weet immers dat daar camera’s hangen.”



Elders toeslaan

Er is volgens de broer dan ook maar één oplossing voor het probleem rond de vandaal: opsluiten en nooit meer loslaten. Omdat volgens hem anders het gevaar bestaat dat de man ergens anders toeslaat. “Ze moeten hem gewoon eeuwig opsluiten. Doen ze dat niet, dan vragen ze om ellende”, zo verklaarde hij tegenover RTV Oost.

'Niet meer naar Oldenzaal'

Niettemin wordt de vandaal nu dus – onder voorwaarden – vrijgelaten. Broer Henk zegt overigens niet te vrezen voor zijn veiligheid. “Ik ben niet zo bang aangelegd. Bovendien is me één ding verzekerd: Sjors komt niet meer in Oldenzaal. Ik denk ook niet dat dat verstandig is, want er staan regelmatig mensen voor zijn huis die – na wat er met de urnen gebeurd is – verhaal bij hem willen halen.”

Tegen de paus

Over het motief van de vandaal, die behalve bij de urnenmuur eerder al toesloeg bij de Mariakapel in Berghuizen, is intussen bekend dat hij fel tegen de paus is en zich kwaad maakt over het seksueel misbruik in de kerk. Volgens zijn broer heeft dat niets met ervaringen uit zijn jeugd te maken: “Mijn broer is altijd keurig opgevoed en er is nooit iets geks met hem gebeurd.” Ook lijdt de man aan de ziekte van Parkinson, iets waarmee hij niet om kan gaan.

Verder zegt broer Henk niets meer te willen zeggen over de zaak: “Alles wat ik zeg, kan namelijk in zijn voordeel uitpakken.”

Hij heeft zijn hoop daarom nu op de rechter gevestigd: "Ik ga er toch van uit dat hij uiteindelijk in een soort inrichting belandt."