Brandweer blust woningbrand in Wierden Brandweer blust brand in garage (Foto: Emiel Geerding) Brandweer aan de slag (Foto: Stijn Klaassen) Woningbrand in Wierden (Foto: Emiel Geerding)

De brandweer heeft vanmorgen een woningbrand geblust aan de Rozenstraat in Wierden. De brand ontstond in de wasdroger die in de garage naast de woning stond. De bewoners werden gealarmeerd door het afgaan van een rookmelder.

De bewoner, kinderen en hond konden daardoor tijdig de woning verlaten. Ze zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd vanwege het inademen van rook. De brandweer is nu bezig met het ventileren van de woning om de rook uit het huis en de garage te krijgen.