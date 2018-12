Edwin Evers benoemd tot ochtendburgemeester van Hardenberg

Vandaag neemt de dj na 21 jaar afscheid van zijn succesvolle ochtendprogramma Evers Staat Op, dat dagelijks te horen was op Radio 538. Met een extra lange finale-uitzending zwaait Evers af. Met zijn team zendt hij vandaag uit van 6 tot 18 uur, waarbij veel gasten langskomen in de studio in Hilversum.

Ochtendburgemeester Hardenberg

"Vanaf nu ben je elke ochtend van zes tot tien uur de officiële ochtendburgemeester van Hardenberg", sprak burgemeester Snijders, waarna hij de ambtsketting overhandigde aan Evers.

De tekst gaat verder onder de video (bron: Radio 538)

Ook onthulde Snijders dat er voortaan een heuse Edwin Evers 538 Route bestaat, van Hardenberg naar Hilversum. Op de matrixborden langs die route waren vanochtend al teksten te lezen in het kader van Evers' afscheid.

HHC Hardenberg-shirt

Naast burgemeester Snijders was ook voorzitter Bert Beun van HHC Hardenberg aanwezig in de studio. Hij overhandigde een speciaal HHC Hardenberg-shirt in de stijl van Edwin Evers. In dat tenue gaat HHC de eerste wedstrijd van 2019 spelen, waarna de shirts, gesigneerd door Evers, geveild worden voor een goed doel.

Evers begon in 1998 bij de KRO op 3FM, waarna hij in 2000 de overstap maakte naar het commerciële Radio 538. Na 21 jaar, een record, komt er nu een einde aan het best beluisterde radioprogramma van Nederland. Evers laat weten dat hij 'voorlopig even helemaal niets gaat doen'.

Onderscheidingen

Het ochtendburgemeesterschap is niet de eerste onderscheiding die Evers dit jaar in ontvangst nam. In april werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een maand daarvoor ontving hij de Gouden Harp, voor zijn verdiensten voor de Nederlandse muziekindustrie.