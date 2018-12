Station Stadshagen gaat in december 2019 open

Persconferentie over Kamperlijntje (Foto: RTV Oost)

Reizigers kunnen uiterlijk vanaf december 2019 in- en uitstappen op station Zwolle Stadshagen. Dat is de gezamenlijke inzet van de provincie Overijssel, Keolis Nederland, ProRail en de gemeenten Zwolle en Kampen. De betrokken partijen hebben afgesproken dat met onder andere aanpassingen op en rond het spoor van de Kamperlijn, en het sneller keren van de trein op station Zwolle, een dienstregeling met een stop op station Zwolle Stadshagen mogelijk is.

Tussen Stadshagen en Kampen blijven de treinen 100 kilometer per uur rijden. Daarvoor zijn aanpassingen nodig van seinen, borden en beveiliging. Ook de energievoorziening wordt versterkt, zodat de treinen sneller kunnen optrekken. In een eerder plan leek de beste oplossing twee machinisten op de trein, in deze gepresenteerde plannen zit er één machinist op de trein.

Alle aanpassingen zouden tussen de 2,5 miljoen en de 4 miljoen euro gaan kosten.

Aanpassingen

Ook het verlengen van het perron van station Zwolle Stadshagen is een van de maatregelen. Hierdoor hebben machinisten meer speling om de trein te laten stoppen. Daarnaast is het mogelijk om de snelheid tussen de overweg Veerallee en station Zwolle Stadshagen te verhogen. Deze maatregel wordt alleen uitgevoerd als daarmee de verwachte rijtijdwinst ook daadwerkelijk behaald kan worden en gaat bijdragen aan een betrouwbare dienstregeling. ProRail gaat daarnaast maatregelen uitvoeren om de bovenleidingmasten nabij IJsselmuiden beter te funderen.

In de loop van 2019 gaan de partijen proefritten rijden tussen de stations. "Na een jaar van malaise gaan we hier met elkaar een succes van maken", aldus Ans Rietstra, directeur Projecten ProRail.

Reactie gemeente Zwolle

"We hebben er natuurlijk lang op moeten wachten en er zijn allerlei problemen geweest. Maar we zijn trots op het resultaat dat er nu ligt. Het was maatschappelijk niet te verantwoorden om het station nog langer dicht te houden. Hier zit een blij wethouder", vertelt William Dogger, wethouder Zwolle.

Zwakke ondergrond

Eerder dit jaar werd duidelijk dat vanwege de zwakke ondergrond de trein tussen Zwolle en Kampen niet sneller dan honderd kilometer per uur kan rijden. Om toch aan de dienstregeling te kunnen voldoen, wordt nog niet gestopt bij het nieuwe station Stadshagen in Zwolle.

ProRail onderzocht ruim veertig oplossingen, waarbij wel gestopt kon worden op station Stadshagen. De beste oplossing bleek inzet van twee machinisten op de trein waardoor de keertijd verkort wordt. Veel oplossingen waren niet haalbaar of te duur. Zo ook het verstevigen van de ondergrond, dat miljoenen euro's zou kosten.

'Geen optie'

Gedeputeerde Bert Boerman zag het voorstel van ProRail, om twee machinisten op de trein te zetten, in juni niet als een mogelijkheid. "We hebben gekozen voor een hogere snelheid met een nieuw station en met een traject dat geëlektrificeerd is", zei hij toen.

In augustus gingen de partijen daarom weer met elkaar om tafel. Toen was er de hoop dat er meer duidelijkheid zou komen, maar dat is toen niet gelukt.