Bouw "voorziening van de toekomst" in De Krim begonnen

In De Krim is vandaag begonnen aan de bouw van het nieuwe dorpshuis. Het gaat om graafwerkzaamheden die door de bewoners zijn uitgevoerd.

Met een man of honderd stonden de dorpsbewoners vandaag klaar om de handen uit de mouwen te steken. Iedereen had een schep in de hand, ook de tienjarige Daan helpt samen met zijn vriendjes.

Toekomst

Zijn vader legt uit waarom: "Als we nu niets doen, dan missen we de aansluiting. Dan kunnen we de jeugd niet meer in het dorp houden. We hebben woningbouw en voorzieningen nodig. Nou, dit is dé voorziening voor de toekomst."

Het dorpshuis, dat door de bewoners een multifunctionele accommodatie wordt genoemd, moet ruimte bieden aan de diverse sportverenigingen, cultuur en zorg. Ook is in het ontwerp rekening gehouden met schoolgebouwen die zich naast het gebouw kunnen vestigen.

Ton Golstein, woordvoerder van de bewonersgroep, is erg tevreden met de opkomst. "De Krim is een dorp waar mensen met elkaar de schouders eronder zetten. We hebben een enorm gevoel van saamhorigheid. Het is mooi om te zien dat iedereen er vandaag ook weer staat."

Financiering

Hoewel er nu gegraven wordt, is de financiering van het dorpshuis nog niet rond. De dorpsbewoners hebben een toezegging gekregen van 1,2 miljoen euro van de gemeente Hardenberg, maar daar gaan ze het niet mee redden. "We moeten nog €300.000 bij elkaar zien te schrapen en we kunnen een miljoen euro besparen door werkzaamheden zelf uit te voeren", zegt Golstein.

Toch is hij ervan overtuigd dat het gaat lukken. "Het is goed dat we vandaag alle voorbereidende handelingen doen zodat de bewoners in het dorp kunnen zien waar gebouwd gaat worden. Én het helpt ons mogelijk om het bedrag bij elkaar te krijgen."

De eerste echte bouwwerkzaamheden kunnen op z'n vroegst in september beginnen.