Almelose visboer fileert tonijn van zeventig kilo voor kerst

Steeds meer mensen willen iets bijzonders eten tijdens het kerstdiner. Vis bijvoorbeeld. En dan is tonijn een erg populaire vis om te bereiden. Maar door overbevissing en ongewenste bijvangst rust op deze vis een groot taboe. Visboer Schreuter wilde zijn klanten toch duurzame tonijn aanbieden en kwam uit bij kweekvis uit Griekenland.

Tekst gaat verder onder de video.

"In een afgebakend gebied van de Middellandse Zee bij Griekenland wordt de vis gekweekt vanaf de eitjes. Op bestelling worden ze dan gevangen", legt Schreuter uit.

Tekst gaat verder onder de foto.

Tonijn van 70 kilo (Foto: RTV Oost)

Bewust maar duurder

Vandaag fileert hij in zijn zaak in Almelo speciaal een zeventig kilo wegende tonijn. "Ik ben wel een uur bezig om deze jongen te fileren", zegt de visboer. Daarna bereidt chef-kok John Spruit er een paar gerechtjes van die het publiek kan proeven.

Schreuter merkt dat zijn klanten steeds bewuster voor duurzame producten kiezen. "Maar daar hangt wel een prijskaartje aan, het is veel duurder. Duurzaam betekent dat de vis uit het seizoen komt en dan gaat de prijs omhoog". Kweekvis biedt de oplossing. "Daar gaan we in de toekomst meer van zien", zegt Schreuter.