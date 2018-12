Turkse Kracht krijgt laatste kans van gemeente Deventer om huurschuld te betalen

De club staat voor ruim 40 duizend euro in het krijt bij de gemeente. Dat bedrag moet met een nieuwe betalingsregeling worden afgelost.

Eerdere pogingen van de gemeente Deventer om de huurpenningen voor het clubgebouw te innen liepen op niks uit. De rechter oordeelde eerder dit jaar dat de club in gebreke blijft en ontruiming van pand toegestaan is.

Fris en jong

Maar zover komt het niet, omdat wethouder Jan-Jaap Kolkman erop vertrouwt dat het achterstallige geld alsnog komt. "Er zit een nieuw, fris en jonger bestuur waar we heel veel vertrouwen in hebben. Ondanks de schuld en de gerechtelijke uitspraak zijn zij erin gestapt en zijn daarbij uiteindelijk zelfs hoofdelijk aansprakelijk. Dat geeft heel veel vertrouwen, ook omdat er inmiddels meer eigen vermogen in de vereniging zit."

Volgens Kolkman is er geen sprake van dat de club de hand boven het hoofd wordt gehouden. "We zouden bij andere clubs in zo'n situatie hetzelfde handelen. Het is belangrijk te blijven streven naar een vitale club die op eigen kracht kan handelen. Dat veel liever dan een club zonder clubhuis en een veld waarop niet gespeeld kan worden. En daarbij; het gaat ook om belastinggeld wat in de club gestoken is. Dat laten we absoluut niet zomaar lopen."

Dichtgetimmerd

In het komende half jaar moet de afbetaling door Turkse Kracht structureel op gang komen. Ook wordt er een traject gestart dat moet leiden tot de koop van het clubhuis door Turkse Kracht. "Maar als de club weer in gebreke blijft, gaat op 30 juni 2019 de stekker eruit", zegt Kolkman. "Dan wordt het clubhuis met planken dichtgetimmerd en vorderen we 40 duizend euro."