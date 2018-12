Minister Van Nieuwenhuizen tekent voor 2x2 rijstroken tussen Nijverdal en Wierden

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden ondertekend. De weg wordt tussen Nijverdal en Wierden verbreed naar 2x2 rijstroken. Daarnaast gaat de maximum snelheid omhoog naar 100 kilometer per uur. Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2020.

Het verkeer op de N35 Nijverdal-Wierden is toegenomen, dit is vooral in de spits merkbaar. Minister Van Nieuwenhuizen: “Met de aanpak van dit traject zorgen we voor een vlottere doorstroming van het verkeer en verbeteren we de verkeersveiligheid. Dit is goed voor de weggebruikers die sneller op de plek van bestemming zijn en goed voor de bereikbaarheid in de regio.”

Er komen twee ongelijkvloerse aansluitingen: de aansluiting ’t Lochter bij de Burgemeester H. Boersingel (N347) en de aansluiting Wierden-West bij de Nijverdalsestraat/ Haarkampsweg. Tussen deze nieuwe aansluitingen komt de N35 noordelijker te liggen, dichter bij de spoorlijn Zwolle - Almelo.

De N35 gaat de Baron van Sternbachlaan, de Westerveenweg, Vossenbosweg en Stegeboersweg ongelijkvloers kruisen. De N35 gaat over deze wegen heen. De oversteek bij de Dwarsweg wordt opgeheven. Er komt een ecoduct over de nieuwe weg en het spoor tussen het Notterveld en het Wierdenseveld, in de buurt van de Schapendijk – Westerveenweg.