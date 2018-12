Man uit Zwolle krijgt drie jaar celstraf voor maken van drugs in laboratorium

De rechtbank heeft 5 mannen veroordeeld tot 3 tot 6 jaar celstraf voor hun betrokkenheid bij het produceren van amfetamine en het lozen van drugsafval. Onder hen is een 48-jarige man uit Zwolle, die amfetaminen maakte in een laboratorium. Hij moet drie jaar zitten.

De criminele organisatie produceerde grote hoeveelheden amfetamine in het lab in een loods in Milsbeek. Op locaties in Nijmegen vond de politie voorwerpen om amfetamine te produceren en softdrugs te verzenden naar het buitenland. Daarnaast vond de politie wapens op een aantal locaties. Ook heeft de criminele organisatie drugsafval gedumpt in de natuur.

Ernstige gevolgen

De rechtbank rekent het de mannen zwaar aan dat zij financiële redenen voor ogen hadden en de negatieve gevolgen hebben genegeerd. Productie en handel in drugs leidt vaak tot ernstige en gewelddadige criminaliteit, grote risico’s voor de volksgezondheid, ernstige schade aan het milieu met hoge kosten voor de maatschappij en ontploffingsgevaar. Door op deze manier te handelen hebben de mannen een bijdrage geleverd aan de instandhouding van het criminele drugscircuit in het land.

Straffen

Een 46-jarige man uit Malden had de grootste rol in het geheel. Hij richtte de criminele organisatie op en leidde deze ook. Hij was betrokken bij zowel het produceren van de drugs als het dumpen van het drugsafval. Ook exporteerde hij drugs naar het buitenland. Hij krijgt een gevangenisstraf van 6 jaar. Dit had de officier van justitie ook geëist.

Zwollenaar werkte in drugslab

Een 48-jarige man uit Zwolle maakte de amfetaminen in het laboratorium. Hij stelde ook de door hem gehuurde loods ter beschikking voor het drugslab. Onder andere omdat hij openheid van zaken gaf over zijn eigen rol en die van zijn medeverdachten krijgt hij een lagere straf dan normaal gezien opgelegd zou worden. De rechtbank legt hem een gevangenisstraf van 3 jaar op.

Een 55-jarige man uit Lent leverde grondstoffen voor de drugs en maakte een aantal keren amfetaminen in het laboratorium. Hij krijgt een gevangenisstraf van 3 jaar. en 33-jarige man uit Nijmegen haalde de vaten van het drugsafval op en maakte het laboratorium schoon. Hij krijgt een gevangenisstraf van 3 jaar en moet en eerdere voorwaardelijke gevangenisstraf van 5 maanden alsnog uitzitten.



Een 31-jarige man uit Beuningen maakte zich schuldig aan het illegaal dumpen van drugsafval. Hij krijgt een gevangenisstraf van 6 maanden.



Vrijspraken medeverdachten

De rechtbank sprak een 49-jarige vrouw uit Nijmegen vrij van het exporteren van softdrugs en verboden munitie- en wapenbezit wegens gebrek aan bewijs. Ook spreekt de rechtbank een 25-jarige man uit Nijmegen vrij van het meewerken aan de voorbereiding van amfetamineproductie en van verboden wapenbezit.