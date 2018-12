Deel dit artikel:













Overijssels voetbaljaaroverzicht 2018 Voetbaljaaroverzicht 2018 (Foto: RTV Oost)

In de dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw is er mooi tijd om terug te blikken op het Overijsselse sportjaar. We beginnen vandaag met het voetbaloverzicht. Morgen volgen de overige sporten.

Een voetbaljaar waarin er veel gebeurde in onze provincie met de degradatie van FC Twente, het ontslag van John van 't Schip bij PEC Zwolle, de trainerswissel bij Heracles en het jaar met twee gezichten voor Go Ahead Eagles. Daarnaast was het een bijzonder jaar voor Wout Weghorst, Björn Kuipers en de vrouwen van Oranje. Klik op onderstaande foto om het jaaroverzicht te lezen.